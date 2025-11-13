Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что не общался с предпринимателем Тимуром Миндичем, против которого он ввел санкции, с момента объявления о начале расследования коррупции.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Зеленский также пообещал поддержать расследование против своего бывшего бизнес-партнера.

"Самое главное — это приговоры виновным. У президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей", - сказал Зеленский.

Он также возложил ответственность за коррупцию на министров.

"В этом расследовании фигурируют бизнес и некоторые чиновники. Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от расследования и решений суда, – другую ответственность. Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы обладали всеми полномочиями и я не влиял на них. Все должны быть одинаково ответственны перед законом", - отметил президент.

Издание отмечает, что разрастающийся кризис быстро превращается в серьезное испытание для Зеленского, после того как он предпринял попытку ограничить независимость двух украинских антикоррупционных ведомств.

Напомним, о расследовании против Миндича было объявлено в понедельник. Участники коррупционной схемы в своих разговорах упоминали и самого Зеленского, он звонил им. То есть в момент предполагаемого преступления президент общался с Миндичем.

