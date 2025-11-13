Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Советом национальной безопасности и обороны санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетическом секторе.

Документ опубликован на сайте президента Украины.

В нем оба указаны как граждане Израиля.

Народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Кабинет министров просил ввести санкции против Миндича и Цукермана на 10 лет, но Зеленский утвердил их только на три года.

По словам Железняка, это "не единственный зашквар, который там есть".

Согласно указу, Миндич и Цукерман имеют гражданство Израиля, при этом их украинское гражданство не упоминается. Таким образом, ограничения для граждан Украины на них не распространяются.

Отметим, что введенные санкции отличаются от тех, что президент раньше вводил против граждан Украины. В них нет таких ограничений:

отказ в предоставлении и отмене виз, запрет на въезд;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов;

другие санкции, включая запрет заключения договоров и совершения сделок.

Как мы писали, на записях прослушки Миндича и участников его коррупционной схемы упоминается Зеленский. Многие предполагают, что детективы НАБУ записали и непосредственно разговоры с его участием, однако пока они не обнародованы.

Вчера Кабинет министров на фоне коррупционного скандала начал чистки в руководстве компании "Энергоатом".