Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения очередному фигуранту дела Тимура Миндича о коррупции в "Энергоатоме" - частному предпринимателю Людмиле Зориной. По версии следствия, она была сотрудницей бэк-офиса Миндича.

ВАКС отправил ее под стражу на 60 суток с возможностью внести залог в размере 12 миллионов гривен.

Во время обысков у Зориной обнаружили более 105 тысяч долларов, что в разы больше ее официального дохода, и автомобиль, который стоит более миллиона. С учетом этого прокуроры просили для нее взятие под стражу с залогом в 15 миллионов, но суд немного снизил эту сумму.

Прокурор САП на суде зачитал разговор Миндича и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира о необходимости сброситься на залог за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Шефир сообщил собеседнику: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сбросимся".

Далее шел такой разговор.

Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."

Шефир: "Да не, ну с кассы поучаствует. Леша сам не бедный человек, мягко говоря".

Миндич: "У него же всё арестовали..."

Шефир: "Нет, всё равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет: парк машин, парк обслуги, дом такой..."

Миндич: "Он же арендованный..."

Шефир: "Арендованный. Ну ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Миндич: "Да, я думаю больше. 15".

Шефир: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: "Ну конечно, я уже двум людям по 20 миллионов дал" (в качестве внесения залога - уточнение прокурора)".

Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те шесть квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрысил шесть или 26".

Напомним, что Чернышов еще летом, до скандала с Миндичем, получил подозрение от НАБУ. Суд назначил ему 120 миллионов гривен залога в качестве меры пресечения, которые были внесены 2 июля. Тогда сообщалось, что часть залога дали люди, связанные с украинским бизнесменом Максимом Криппой.

Сейчас Чернышов получил новое подозрение по статье о незаконном обогащении.

Ранее под стражу были взяты уже четыре фигуранта дела Миндича.