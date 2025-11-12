Подозреваемый в организации коррупционных схем в энергетике Александр Цукерман отверг обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время".

Об этом он заявил в комментарии дозвонившимся ему журналистам "Схем" ("Радио Свобода").

Цукерман коротко ответил на вопрос о подозрении в коррупции: "Все неправда, все вранье".

На вопрос, находится ли он в Израиле, сказал: "Не имеет значения". Но на уточнение, планирует ли он вернуться в Украину, ответил: "С удовольствием. Это моя родина".

На вопрос, когда именно, Цукерман сказал: "Когда будет время".

Напомним, Александр Цукерман фигурирует в аудиозаписях НАБУ как Шугармен.

Ранее мы сообщали, что один из фигурантов "плёнок Миндича" - член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь покинул территорию Украины.



Также покинуть Украину успели сам Тимур Миндич и братья Цукерман, которых называют его финансистами.

В Госпогранслужбе сообщили, что Миндич покинул Украину законно - как отец троих детей.

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.