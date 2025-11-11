Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела "Мидас" обнародовало аудиозаписи с Карлсоном - организатором коррупционных схем вокруг "Энергоатома". По данным СМИ, Карлсон - никто иной, как близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Также Миндич, похоже, получил подозрение по делу о коррупции в "Энергоатоме".

По сообщению НАБУ, подозрение получил "бизнесмен – руководитель преступной организации", на записях обозначенный как Карлсон.

Помимо него подозрения получили еще шесть человек:

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК "Энергоатом";

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Кроме того, пятерых человек задержали по этому делу.

Косвенно данные о том, что Карлсон - это Миндич, подтверждает заявление НАБУ по поводу прослушки о том, что "из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах" (то есть расследование касается коррупции не только в энергетике, но и в оборонном секторе). Напомним, что именно в доме на улице Грушевского у Миндича есть квартира. Еще в июле СМИ и народные депутаты сообщали, что НАБУ около трех месяцев прослушивало его жилище и там мог быть записан Зеленский.

Также НАБУ опубликовало фото Карлсона. На втором фото для сравнения Миндич.

В зафиксированных детективами разговорах Карлсон руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование от мобилизации доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по безопасности и осведомленности о возможном внимании НАБУ.

В новых записях кроме прочего Карлсон общается с министром энергетики. По информации прессы, речь идет о Германе Галущенко, который в деле указан под кличкой Профессор.

Еще на пленках Карлсон обсуждает с Шугарменом (предположительно, одним из братьев Цукерманов) необходимость поделить "немаленькие бабки" на "прокуратуру, СБУ, всех силовиков и БЭБ". Такую схему ему расписал некто, чье имя не раскрывается.

После получения денег "600 все" Карлсон "забирает себе".

Приводим полную расшифровку переговоров.

14.07.2025

Министр энергетики: Алло, алло. Здрасьте, ***, здрасьте. Все. Есть. Есть. Да.

Карлсон: Подъедь? Нет?

Министр энергетики: Ну, я поехал.

Шугармен: А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.

Карлсон: А да, прочел эсэмэску.

Министр энергетики: А что ты написал?

Карлсон: Шо *** хочет с тобой поговорить.

Министр энергетики: Та ладно.

Шугармен: Не так, вызови ***.

Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил: вызови ***.

Министр энергетики: И шо мне с ним?

Карлсон: Та слушай, *** та все, ну вы ж понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо. Я ваш. Скажи плюс, что та все.

14.07.2025

Карлсон: Так а ты мне что-то принес?

Шугармен: Не, я ж тебе сказал завтра. Завтра я тебе дам (неразборчиво). Посчитай, сколько я тебе — 300, 500?

Карлсон: Я не знаю, там этому ж надо еще…

Шугармен (шепотом): 150, 200, 350, и *** передать 450, строительство чтобы закрыто было (1 слово), 500.

14.07.2025

Шугармен: Мы ж не лезем в их никакой огонь, слава Богу, если бы мы влезли я вчера (неразборчиво) Адвокату сказал (неразборчиво), этот же мне тоже сказал, что мы в игре, все считают (неразборчиво)… Я себе представляю, если бы мы туда влезли бы, как мы предполагали себе, что *** будет менеджировать и получать, пи@дец был бы, просто отвели нас от этого.

Карлсон: 100% там бабки немаленькие, но мне ж *** расписал: прокуратура, СБУ, все силовики и БЭБ. Все силовики, это, бл@дь, такая была договоренность.

15.07.2025

Карлсон: Тут все в порядке?

Шугармен: Да.

Карлсон: Первое – 350.

Шугармен: Все это (неразборчиво).

Карлсон: 600 все заберу себе.

30.06.25

Карлсон: Будет шумно. Не хочется підозру получать.

02.07.25

Шугармен: Я, я хочу бл@дь, я хочу посмотреть на эксперта, который это расшифрует… я ж сам это все проверяю.

Карлсон: Ну зачем это? Шо ты какой активностью занимаешься?

Шугармен: Ну ни@уя себе записал вопросы какие-то, это ж они могут на какое-то ответить.

Карлсон (шепчет): Я хочу сказать тебе, они все расшифровали, все эти кодировки, ты тут оставь.

Шугармен: Не, смотри, слушай, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас…

Карлсон: Угу, но твои кодировки даже крысы не знают… Это моя вода, пей свою, бля@ь.

02.07.25

Шугармен: Они тоже не дураки, ты понимаешь это?

Карлсон: Тут я не понимаю…

Шугармен: Не, реально, подожди, реально, только если кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?

01.07.25

Особа: Э, смотри, сейчас мы так разгулялись там у тебя, что сейчас заморозить, просто так уйти, я не представляю как, это все пропадет, если надо консервироваться, значит надо кончить какие-то работы.

Карлсон: Да.

Особа: Ну?

Карлсон: То же самое и по общей территории, надо понимать. Надо с умом подойти.

Особа: Это как?

Карлсон: Законсервировать это все, не остановиться, а законсервировать.

01.07.25

Особа: На зиму.

Карлсон: На год.

Особа: От ёшкин кот, я, сука, души туда столько вложила, пи@дец… просто законсервируйся и уедь. Это ужас, вообще!

Карлсон: Ну нельзя, ты понимаешь?

Особа: Это для меня ужас!

Карлсон: А для меня нет? Тупой. (Шепчет.) Если он вскроется в деле, нам пи@дец будет!

01.07.25

Карлсон: Значит, нужно полмиллиона, правильно?

Особа: Ну, надо хотя бы триста, двести пятьдесят – это *, что уже вообще и девяносто на бассейн. 350 и 90. Ой 250 и 90.

Карлсон: 250 и 90, 340, 350, плюс еще на эти, на канал? Я тебе дам, не только…, а то, что долги сегодня есть?

Особа: Они здесь уже включены, вот он уже в кирпичную кладку уже все сделал…

Карлсон: Давай я тебе пятьдесят сейчас отдам, да сегодня…

Особа: А что мне пятьдесят? От что мне даст пятьдесят?

01.07.25

Карлсон: А тебе это прям платить надо?

Особа: Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на стройку сто восемьдесят, им семьдесят - это утепление фасада, просто бассейн…

Карлсон: Скажи, тебе надо триста тысяч дать, ну, у меня нет триста с собой просто.

Особа: Ну, ты подготовишь.

Карлсон: Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят.

01.07.25

Шугармен: *** в курсе, трешку надо заплатить. *** (руководитель преступной организации) покупает дом. В Швейцарии трешку надо заплатить. Вот так, чтоб... Ну это ***, сестра делает. "Ну можешь туда заплатить?" Я говорю: "Можно". Не знаю только как.

Рёшик: Три миллиона?

Шугармен: Три сейчас, потом через месяц еще три.

Рёшик: Ага. Это в Швейцарию? А там же у них не счетов ничего нет, да, ну личных?

01.07.25

Шугармен: У кого?

Рёшик: Ну, у кого, кто покупает дом, сестра, ***, кто?

Шугармен: Я думаю, что если были бы, было бы проще.

Рёшик: Ну это только нотариусом можно оплатить с фонда.

Шугармен: Кто? Фонд заплатит.

Рёшик: Если нотариуса, то...

Шугармен: Мы же сейчас будем изучать. Я тебе сбросил реквизиты, сбросил.

Рёшик: Я сейчас.

12.06.25

Шугармен: ***, а что с платежом, с большим *** (руководитель преступной организации)?

Рёшик: А?

Шугармен: А *** большой платеж ты сделал, с *** не разговаривал?

Рёшик: Договорились завтра. У них же конференция в 8. А если что, где мы берем?

Работница: Расскажи, что, что там.

Шугармен: *** просит, чтоб мы заплатили 3 миллиона вот-вот в Швейцарию долларов. Миллион долларов тоже вот-вот в Израиль, и потом еще раз в Швейцарию надо будет заплатить туда же 3 миллиона долларов.

01.07.25

Рёшик по телефону сообщает: "Мы сегодня сделали такую Карлсона вот единичку (миллион долларов США) – первое, вот. Завтра 3 (три миллиона долларов) будем делать. То есть я поговорил с ***, он сказал, что мы пока делаем это из своих, но с тобой…"

Напомним, вчера НАБУ опубликовало первые "пленки Миндича".

В отдельном материале мы анализировали, какие последствия для Зеленского будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике.