В Украине, несмотря на жесткие отключения электроэнергии, продолжается бум на рынке электромобилей.

"В ноябре случилось невозможное: продажи новых электрокаров превысили 40% общих объемов реализации иномарок, что позволило "электричкам" подвинуть традиционно лидирующие на авторынке бензиновые авто", - говорит глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Напомним, до конца этого года в стране действуют льготы на импорт машин на электротяге. При их ввозе не нужно платить ни НДС, ни таможенную пошлину (а это в сумме 30% от стоимости авто), На электромобили начисляется лишь акцизный сбор, но он небольшой (несколько сотен евро в зависимости от мощности батареи). Не взимается также сбор в Пенсионный фонд (5%) при постановке авто на первый учет.

В итоге это заметно удешевило электромобили. Плюс на украинском рынке появилось много китайских "электричек". BYD стал безусловным лидером продаж в среде новых автомобилей, заняв, по итогу ноября, 20% всего рынка. Что не удивительно. Новый электрокар BYD в хорошей комплектации можно купить за 20 тысяч долларов, тогда как, например, Renault 5 E-Tech в салонах стоит от 32,9 тысяч евро.

Впрочем, "пригласительные" условия по электрокарам скоро закончатся. В Раду вносили проект о продлении льгот, но затем сняли его. А глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев ясно дал понять, что преференций больше не будет. Более того, даже на авто, ввезенные до конца этого года (то есть во время действия льгот), будут насчитывать НДС, если их первая регистрация состоится уже в 2026 году.

Такие "анонсы", с одной стороны, еще больше увеличили спрос (люди спешат купить "электричку", пока ценники не взлетели), с другой - спровоцировало массовые распродажи авто: импортеры пытаются реализовать максимальное количество машин до конца текущего года.

Но уже с января 2026 года электрокары подорожают как минимум на 20%, что, по прогнозам экспертов, обвалит спрос. Кроме того, начнут проявляться проблемы, связанные со взрывным ростом продаж в 2025 году, в частности, нехватка запчастей и провал по сервису. Если в стране продолжатся проблемы с электроэнергией, а скорее всего, так и будет, может начаться обратный процесс - люди станут массово распродавать электрокары.

Разбирались, как украинский авторынок рекордно "электрифицировался" и какими будут последствия.

Китайцы и Маск

По итогам ноября (данных за декабрь пока нет), в Украине зафиксирован рекорд по продажам авто - 8,5 тысяч штук, что на 7% больше, чем в октябре, и на 61% больше, чем на аналогичный период прошлого года, отмечают в компании Autoconsulting.

В декабре, как ожидается, салоны побьют и этот рекорд, продав около 10 тысяч новых иномарок.

Главная причина ажиотажа - огромный спрос на электрокары, которые в последние месяцы обеспечивают дилерам основные объемы сбыта. По данным Autoconsulting, доля "электричек" в общих продажах новых авто составила 40%.

Так, на первом месте в топ-5 самых продаваемых в Украине новых авто по итогам ноября - китайские электрокары BYD с долей рынка почти в 20%. То есть, каждый пятый автомобиль, выехавший из отечественных салонов в прошлом месяце - это "китайская электричка BYD". Ближайший конкурент этой марки в топ-5 - Toyota - показала почти вдвое меньшие результаты.

Под натиском "китайцев" буквально посыпалась вся автомобильная иерархия украинского авторынка.

Так, в ноябре сдали свои позиции Hyundai, BMW и Audi. Их рыночные доли всего за месяц упали на 0,3-1%. В то же время продажи BYD выросли, по сравнению с октябрем, на 37,6%, а доля рынка - больше чем на 4%. Реализация премиального китайского электрокара Zeekr за месяц взлетела на 63,5%, а доля рынка - на 2%. Машины этой марки сейчас составляют основную конкуренцию автомобилям BMW, говорят эксперты.

Не меньший ажиотаж по "электричкам" и на рынке подержанных авто.

По данным Института исследований авторынка, в ноябре в Украину импортировали почти 7,6 тысяч б/у электрокаров, что на рекордные 170,4% больше, чем, например, за аналогичный период прошлого года, но немного меньше, чем в октябре 2025 года (минус 4,6%). При этом Бучацкий поясняет замедление поставок, в основном, логистическими проблемами (растянулись сроки поставок из США, многие поставки уже не успевают заехать в Украину до окончания срока действия налоговых льгот).

По б/у электрокарам лидирует Tesla - в ноябре из 7,6 тысяч подержанных электрокаров, которые заехали в Украину, почти 2,2 тысячи - это машины Илона Маска.

"Фактически сегмент б/у электромобилей поделился на Tesla и "все остальные", - говорит Бучацкий.

Рывок Tesla он поясняет снижением цен на эти авто на американских аукционах, а также высоким спросом на авто этого брэнда в Украине. Скажем, в ноябре было продано 922 тысячи Tesla Model Y, 850 Tesla Model 3 и только 418 KIA Niro, около 300 Renault ZOE и т.д.

Сюрприз по НДС, распродажи и новые ценники

Причина "электробума" на украинском рынке лежит на поверхности - до конца этого года в стране еще действуют льготы и на растаможку (не нужно платить 20% НДС и 10% ввозной пошлины), и на постановку на первый учет (нет начислений по Пенсионному фонду).

Но уже с 1 января следующего года налоговые преференции отменяются, что, понятно, тут же отразится на ценниках - ожидается, что электрокары подорожают на 20-30%. То есть за электрокар BYD придется платить уже не 20 тысяч долларов, а как минимум 24 тысячи.

Поэтому те, кто планировал пересесть на "электричку", спешат "вскочить в последний вагон" и успеть купить авто до конца текущего года.

Отметим, что импортеры начали готовиться к отмене льгот еще с середины 2025 года, резко увеличив поставки электрокаров в Украину. Таким образом планировалось создать некий запас машин "по старым ценам" и торговать ими в 2026 году. По оценкам руководителя Autoconsulting Олега Омельницкого, импортеры сформировали складские запасы электрокаров - как новых, так и б/у - вплоть до 6 месяцев вперед.

Впрочем, налоговая преподнесла сюрприз продавцам. На запрос Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров в ГНС ответили, что вне зависимости от того, когда именно завезен и растаможен электромобиль, НДС на него будет начисляться уже с 1 января 2026 года при постановке на первый учет. Таким образом, даже льготные авто, импортированные в 2025 году, автоматически подорожают, если не будут проданы и поставлены на учет до начала 2026 года.

Правда, осталась небольшая лазейка - если такой автомобиль оформить на частное лицо, то в следующем году начислений по НДС при его перепродаже не будет (поскольку граждане не являются плательщиками налога на добавленную стоимость). Но массового переоформления электромобилей на частных лиц не наблюдается, так как по этой схеме есть другие ограничения - для частных лиц не облагается налогом только первая продажа авто за год. Со второй нужно платить 5% плюс военный сбор, а с третьей - 18% НДФЛ и военный сбор, то есть 10% и 23% соответственно.

То есть со следующего года электрокары в любом случае подорожают. А спрос на них, с учетом нового ценника и рекордных продаж в этом году, резко обвалится, прогнозирует Бучацкий.

Поэтому многие продавцы спешат распродать запасы электромобилей до конца этого года, чтобы те не зависли мертвым грузом в 2026 году.

По этой причине многие салоны объявили распродажи на электрокары до конца декабря этого года.

Так, на электромобили Mercedes 2024 года выпуска предлагается скидка 19-40% в зависимости от модели, на BMW - до 23%, на КIA до конца декабря анонсируют дисконт в 6 тысяч евро с авто, Hyundai продает электрокары Inster со скидками от 1750 до 3500 долларов в зависимости от модели и т.д.

Что будет с рынком электрокаров в 2026 году

Уже с начала следующего года эксперты прогнозируют резкое снижение спроса на электромобили. Провал по рынку будет, как минимум, до конца весны, считает Бучацкий.

Одновременно начнут нарастать проблемы, связанные с рекордным ростом рынка в 2025 году.

Как говорят в Autocоnsulting, львиная доля поставщиков электрокаров - серые дилеры, которые "зарабатывают на ажиотаже" и особо не вкладываются в сервис. В итоге у многих продавцов нет складов запчастей и расходников. Формально покупателям дают гарантийные сроки обслуживания на новые авто, но договора заключены с мелкими СТО, вплоть до "гаражных мастерских". Поэтому с ремонтами электрокаров, особенно китайских, будут сложности.

Еще один нюанс - износ батарей электромобилей. В Украину заехали большие объемы б/у авто после ДТП. Сейчас они на ходу, но непонятно, что будет с аккумуляторами в ближайшее время. Между тем, стоимость батареи - это до 70% от ценника на автомобиль, плюс в Украине нет запасов аккумуляторов.

Непонятно также, что будет с зарядкой электромобилей. Сейчас такие авто часто покупают жители частных домов, которые устанавливают "домашние зарядки" и получают таким образом возможность заряжать машины очень дешево - по ночному тарифу для населения (порядка 2,2 гривен на киловатт). Зарядка среднестатистической "электрички" обходится всего в 500-600 гривен в месяц, тогда как, например, на бензин для авто с ДВС нужно потратить несколько тысяч. Но жесткие отключения света нивелируют "экономность" электрокаров.

"На зарядку авто с небольшим запасом хода (до 200 километров) нужно в среднем три часа, но только если установлен порт быстрой зарядки. Если его нет - вдвое больше. Если речь идет о мощных электрокарах с большим запасом хода (500-600 километров), то на зарядку в домашних условиях нужно 10-12 часов. Сейчас в принципе нет такого периода без отключений - ни ночью, когда тариф на электричество низкий, ни днем, когда он вдвое выше. Поэтому движимое имущество становится недвижимым. Люди просто не могут зарядить авто на утро, приезжая вечером с работы. Приходится ехать на специализированные АЗС, но там электричество в разы дороже", - рассказал нам владелец электромобиля Zeekr Антон, который живет в частном доме под Киевом.

Тарифы на зарядку авто на "медленных" портах специализированных АЗС составляют 13-14 гривен за киловатт, а на "быстрых" - 16-18 гривен. Причем после того, как начались масштабные проблемы со светом, многие заправки уже повысили ценники на 7-10%, и в перспективе они продолжат расти. Таким образом экономичность электрокаров окажется под большим вопросом и уже вряд ли будет компенсировать минусы авто на электротяге - долгое время зарядки даже на "быстрых станциях" (минимум, 15-20 минут, а не пару минут, как в случае с бензином или дизелем), ограниченный запас хода, дефицит специализированных АЗС (их очень мало на трассах), нестабильная работа батарей в морозы и др.

Эксперты не исключают, что многие водители, купившие электрокары на волне ажиотажа, попытаются избавиться от них уже в следующем году. Это чревато резким увеличением предложения электромобилей на внутреннем рынке и проблемами с их продажей, что в итоге может спровоцировать снижение цен в сегменте перепродаж.

Если это произойдет, то начнет рушиться "пирамида" по всему рынку электрокаров - от салонов до автобазаров. Дилерам придется снижать ценники, несмотря на повышение налогов, чтобы "вынуть инвестиции". Такая ситуация в свое время была с подержанными Tesla, когда их навезли так много, что ценники в итоге обрушились на треть, а многие импортеры вместо ожидаемой прибыли потеряли миллионы.