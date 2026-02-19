Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди руководства стран ЕС документ с перечнем уступок, на которые должна пойти Россия в ситуации с Украиной.

Документ цитирует "Радио Свобода".

Как пишет издание, требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации российского общества. В документе также отмечается, что мира в Украине не может быть "без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов ЕС".

Издание со ссылкой на европейских дипломатов характеризует требования как очень максималистские.

В списке содержатся следующие требования к РФ:

Россия должна ограничить численность своих войск или даже вывести их из некоторых районов в ответ на аналогичные действия Украины, на которых настаивает Москва;

не должно быть юридического признания оккупированных украинских территорий;

демилитаризация оккупированных территорий;

прекращение Россией "кампании дезинформации, саботажа, кибератак, нарушения воздушного пространства и вмешательства в выборы на европейской территории и в соседних странах";

отсутствие ядерного оружия в Беларуси;

запрет российского военного присутствия и развертывания в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении;

отсутствие всеобщей амнистии за военные преступления;

доступ международных следователей к местам предполагаемых военных преступлений;

отмена нормы, по которой национальное российское законодательство ставится выше международных договоров;

возмещение Россией ущерба Украине, урона, нанесённого европейским государствам и европейским компаниям, а также экологического ущерба;

проведение "свободных и честных выборов в РФ с международным наблюдением";

освобождение Москвой всех политических заключённых, возвращение депортированных гражданских лиц и детей;

обеспечение свободы СМИ;

отмена закона об иностранных агентах и других законов, криминализирующих инакомыслие и делегитимизирующих независимые СМИ и гражданское общество;

прекращение "исторической фальсификации";

полное сотрудничество в расследовании смертей Алексея Навального и Бориса Немцова.

Документ обсудят на встрече министров иностранных дел стран блока, которая пройдет в Брюсселе 23 февраля.

Позавчера СМИ писали, что Владимир Зеленский выразил готовность обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал россиян отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

Также пресса сообщала, что на мирных переговорах об Украине обсуждают идею демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий.