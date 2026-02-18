Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о "несправедливости" требований его американским коллегой Дональдом Трампом уступок со стороны Украины.

Об этом Ливитт сказала на брифинге.

"Вчера Зеленский сказал, что считает несправедливыми заявления Трампа о необходимости уступок со стороны Украины, а не России. Видел ли президент эти комментарии?" – задал вопрос журналист.

"Я думаю, президент ответил бы на это так. Несправедливым здесь является то, что в этой смертоносной войне гибнут тысячи украинцев, и россиян тоже", – ответила Кэролайн Ливитт.

Напомним, Зеленский считает несправедливым, что президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину, а не Россию.

Зеленский предположил, что, возможно, Трампу легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию.

Ранее Трамп в очередной раз призвал Зеленского ускориться в заключении мирной сделки.

Между тем сегодня в Белом доме заявили о прогрессе на трехсторонних переговорах в Женеве и пообещали новый раунд.