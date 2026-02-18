В Белом доме ответили Зеленскому на обвинения в несправедливости уступок только со стороны Украины. Видео
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о "несправедливости" требований его американским коллегой Дональдом Трампом уступок со стороны Украины.
Об этом Ливитт сказала на брифинге.
"Вчера Зеленский сказал, что считает несправедливыми заявления Трампа о необходимости уступок со стороны Украины, а не России. Видел ли президент эти комментарии?" – задал вопрос журналист.
"Я думаю, президент ответил бы на это так. Несправедливым здесь является то, что в этой смертоносной войне гибнут тысячи украинцев, и россиян тоже", – ответила Кэролайн Ливитт.
Напомним, Зеленский считает несправедливым, что президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину, а не Россию.
Зеленский предположил, что, возможно, Трампу легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию.
Ранее Трамп в очередной раз призвал Зеленского ускориться в заключении мирной сделки.
Между тем сегодня в Белом доме заявили о прогрессе на трехсторонних переговорах в Женеве и пообещали новый раунд.