США никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение по завершению войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Рубио подчеркнул, что только Вашингтону удалось собрать Киев и Москву вместе за столом переговоров – тогда как это смогли сделать ни ООН, ни одна другая страна в мире.

"Впервые за несколько лет на техническом уровне военные представители обеих сторон на прошлой неделе встретились на Ближнем Востоке, и мы возобновим эти переговоры в Женеве позже на этой неделе. В то же время мы стараемся лишь сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не пытаемся заставить кого-то согласиться на сделку, которую они не хотят. Мы просто хотим им помочь", – сказал госсекретарь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в мирном процессе.

При этом глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что на предстоящих трехсторонних переговорах с США и РФ в Женеве Украина хочет предложить новое энергетическое перемирие.