США стремятся достичь мирного соглашения с Россией уже в марте и как можно скорее провести выборы в Украине.

Об этом сообщаeт международное информагенство Reuters со ссылкой на источники.

По словам анонимных собеседников издения, американские и украинские переговорщики преследуют амбициозную цель – достижение Москвой и Киевом соглашения о мирном урегулировании до конца марта. Хотя эти сроки, по оценке источников Reuters, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о контроле Донецкой области и Запорожской АЭС.

При этом, согласно обсуждаемой в ходе переговоров между США и Украиной схеме, любое соглашение с РФ будет вынесено на референдум украинских избирателей, который пройдёт одновременно с общенациональными выборами.

По словам источников, американская переговорная группа, возглавляемая специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время.

По словам двух источников, американские переговорщики заявили, что в ближайшее время Трамп, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах США по мере приближения промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс, а это значит, что у высокопоставленных американских чиновников будет меньше времени и политического капитала для приложения усилий по урегилированию российско-украинского конфликта. А потому нужно поторопиться с заключением мирного соглашения.

По информации издания, официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако несколько источников Reuters, осведомлённых о ходе переговоров, назвали предложенный Белым домом "график" нереалистичным.

"Американцы очень спешат", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией, добавив, что голосование украинцев можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это всё равно займёт значительное количество времени.

При этом какие-либо договорённости пока под огромным вопросом, так как всё ещё нет согласия по пункту о выводе украинских войск из Донецкой области, чего требует Москва и против чего выступает Киев.

Также нет согласия в вопросе контроля Запорожской АЭС. По данным источников, Москва не согласна с предложением американцев передать контроль над электростанцией США. Кремль настаивает, чтобы станция, как и сейчас, оставалась под контролем россиян, но они будут делиться вырабатываемой электроэнергией с Украиной. Киев не принимает такое условие.

Напомним, в Раде заявили, что выборы в Украине не будут проводиться во время войны.

Ранее в Bloomberg писали, что Зеленский начал встречи с политическими конкурентами, поскольку возрастает вероятность выборов.