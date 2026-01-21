Стоимость выборов в Украине может выйти более, чем в 10 миллиардов гривен. Их проведение должны обеспечить партнеры.

Об этом заявил народный депутат и первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, организация выборов в нынешних условиях будет стоить значительно дороже, чем раньше.

Он подчеркнул, что в настоящее время обсуждаются вопросы реформирования избирательной структуры.

"Сейчас подгруппы активно работают. Думаю, что на конец января будем иметь предметные обсуждения наработок, которые затем лягут в основу законопроекта", - отметил Корниенко.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил об угрозе фальсификации выборов президента в случае проведения их онлайн.

При этом заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял, что для проведения выборов придётся увеличить количество избирательных участков за границей практически в 10 раз с текущих 100 штук.

