В среду, 21 января, в Украине идет 1428-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 21 января

09:17 РФ ввела граничные сроки службы для операторов БпЛА, которые подписывают контракты с недавно созданными войсками беспилотных систем. Они будут заключать контракт на год, в отличие от остальных родов войск, где служат фактически бессрочно, до конца войны (как и в ВСУ, за исключением молодежных контрактов, по которым срок службы составляет два года в дроноводах и год в других родах войск).

Годовые контракты предлагаются на должности операторов БпЛА, инженеров, техников и на другие специальности, заявляет Минобороны РФ.

Заключивших контракт не имеют права переводить в другие подразделения армии РФ, например, в пехоту. Им также гарантируют увольнение через год при нежелании продлевать контракт. За уничтожение целей предусмотрены дополнительные выплаты.

Очевидно, таким образом россияне хотят значительно увеличить число операторов БпЛА, привлекая их граничными сроками службы и денежными бонусами.

08:25 В Киеве вернули водоснабжение, которое пропадало после вчерашних ударов. Об этом сообщает городской водоканал.

При этом он предупреждает, что на верхних этажах вода может отсутствовать или доходить в малых объёмах из-за того, что на верхние этажи её подают насосы, которые не работают во время экстренных отключений.

08:03 В Черновцах прохожие отбили у военкомов мужчину.

Несколько сотрудников ТЦК тащили упирающегося мужчину в свой автомобиль. Однако местные жители смогли в последний момент вырвать мобилизуемого из рук военкомов.

07:52 Дроны атаковали российский Орел, под ударом оказалась ТЭС, город частично остался без света, сообщают российские СМИ. Также был нанесён ракетный удар по ТЭЦ в Белгороде.

07:39 Ночью по Кривому Рогу был нанесён ракетный удар, сообщают местные власти.

В результате атаки баллистической ракетой повреждены 9 частных домов и 5 многоэтажек, административное здание и автомобили.

07:08 Кадры атаки БпЛА на Одесскую область.