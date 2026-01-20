Орденоносная блогер Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) заявила, что "ненавидит украинскую власть так же, как и российскую, а то и больше" из-за коррупции и тяжелой ситуации в энергетике.

Об этом она написала в сторис на своей странице в Instagram.

"Лайк, если сидишь без воды, света и тепла и хочешь рыдать от безысходности. И если ненавидишь украинскую власть так же, как и российскую. А может, даже и больше, потому что они обманывают и обворовывают своих - это гораздо болезненнее и отвратительнее", - написала блогер.

Ранее Ксюша Манекен критиковала жёсткую принудительную мобилизацию, заявив, что ей физически плохо от видео с бусификацией мужчин. При этом она опубликовала старое видео 2022 года, на котором тогда еще советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что "россияне являются полноценными рабами, которых будут использовать как мясо, отправив гибнуть за непонятные цели". Блогер подписала это видео так: "А это точно о России?"

Напомним, Оксана Волощук работала эскортницей и получила награду "За содействие военной разведке Украины II степени". За это в соцсетях её прозвали Матой Хари, которую мы заслужили.