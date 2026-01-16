Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко спрогнозировала, что следующие пять лет станут последними в истории независимой Украины.

Такое заявление она сделала на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию ей меры пресечения.

"У нас будут герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - сказала глава "Батькивщины".

Также она назвала власть президента Владимира Зеленского фашистским режимом. Отвечая в суде на ремарку прокурора о том, что она может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сообщила о намерении остаться в стране до тех пор, "пока Украина не будет освобождена от этого фактически фашистского режима".

"Я не уехала из страны даже во времена Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим будет существовать", - заявила Тимошенко.

Ранее на том же суде она назвала имя осведомителя НАБУ, который слил правоохранителям записи общения с нею. По словам политика, это был народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин.

Ранее мы рассказывали о подоплеке уголовного преследования Тимошенко антикоррупционными органами.