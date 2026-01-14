После начала обыска в офисе "Батькивщины", примерно в 21:30, туда стали съезжаться депутаты фракции, которые находились в тот момент в Киеве. Однако их не пустили внутрь, и несколько часов они провели на улице.

Об этом "Стране " сообщил источник, близкий к Юлии Тимошенко.

"Всё было очень жестко: применяли силу, не обращая внимания на то, кто перед ними, забрали телефоны у самой Тимошенко и всех, кто был в офисе, собрали компьютеры. При этом у них не было решения суда - вообще какого-либо документа, которым они могли бы объяснить свои действия. Нашли деньги. Юля отвечает, что это часть её задекларированных средств. Но они выкладывают доллары перед ней и фотографируют", - рассказал собеседник.

По его словам, на последующей встрече с депутатами фракции Тимошенко заявила, что некий депутат от "Слуги народа" взял на себя роль торпеды и попытался записать главу "Батькивщины", но, по её утверждению, не смог это сделать.

В разговоре с соратниками Тимошенко настаивала на том, что представленные НАБУ и САП записи - это компиляция, и она попытается доказать это с помощью "международной экспертизы". Об этом политик заявляла и публично.

Несколько депутатов, с которыми говорила "Страна", сказали, что торпедой служил нардеп Сергей Кузьминых, другие этого не подтверждают.

Источник в окружении Тимошенко связывает накат на нее с позицией по поводу голосования за полномочия НАБУ и САП.

"Эта история - скорее месть конкретно Юле за ее линию", - сказал источник.

При этом он не отрицает, что Тимошенко ведет закулисные переговоры с представителями разных депутатских объединений, но это "часть демократии - все так делали и делают".

