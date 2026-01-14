Сегодня утром лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк в комментарии "Суспильному".

Решается вопрос об избрании Тимошенко меры пресечения.

Перед этим народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале, что НАБУ и САП почти всю ночь проводили обыски в офисе "Батькивщины".

Сама Тимошенко уже прокомментировала в Фейсбуке следственные действия НАБУ в отношении нее.

Лидер "Батькивщины" подтвердила, что до утра в офисе партии проходили обыски. При этом говорит, что разрешение суда у силовиков не было.

Также она заявила, что "категорически отвергает все абсурдные обвинения".

"Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации", - написала Тимошенко.

Она считает происходящее устранением ее как политического конкурента.

Напомним, накануне в НАБУ и САП заявили, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады за предложение "неправомерной выгоды" ряду народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. Нардеп Гончаренко сообщил, что речь идет о Юлии Тимошенко, лидере партии "Батькивщина".

Мы разбирались в отдельном материале, за что против Тимошенко возбудили уголовное дело.