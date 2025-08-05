Западные страны "использовали войну для подрыва независимости Украины" через систему внешнего контроля со стороны органов вроде НАБУ и САП.

Об этом заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в интервью The Times.

"С начала полномасштабного вторжения России западные страны - под угрозой приостановки предоставления кредитов - навязали неприемлемый контроль над государственными институтами Украины, государственными банками и монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к нации, находящейся в состоянии войны", - сказала Тимошенко.

Издание отмечает, что "это заявление стало, пожалуй, самой резкой критикой Запада со стороны лидера украинской политической партии с тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в 2022 году".

"Аргумент Тимошенко о том, что суверенитет Украины под угрозой, в основном основывается на участии западных экспертов в консультативных группах, отбирающих кандидатов на ключевые должности - в Конституционный суд, Высший совет правосудия, Государственную таможенную службу, Государственное бюро расследований, Счётную палату, а также в антикоррупционные органы", - пишет издание.

По словам Тимошенко, подобный международный надзор уместен, возможно, в таких странах, как Афганистан, Либерия или Сьерра-Леоне, но не в Украине.

"Украина - не провальное государство, каким её пытается представить Кремль. Мы - суверенная европейская нация, героически противостоящая полномасштабной агрессии и защищающая ценности Европы с оружием в руках. Мы не Афганистан", - заявила она.

"Не рассказывайте нам, что украинцы могут умирать за мир в Европе, но при этом якобы не способны управлять своей собственной страной. Наши западные друзья не имели права ожидать, что в один из самых трудных моментов в истории нашей нации Украина будет расплачиваться за помощь или кредиты своим суверенитетом", - добавила Тимошенко, которая выступала против возврата полномочий НАБУ.

При этом глава "Батькивщины" не согласились с предположением, что её риторика играет на руку Кремлю. Она заявила, что "настоящим источником кремлёвской пропаганды являются действия Запада".

"Наши западные друзья не должны давать Путину поводов говорить это", - заявила она.

Тимошенко также обвинила Запад в начале войны в Украине - поскольку ее до войны не приняли в НАТО.

"За сегодняшнюю войну - за погибших и искалеченных, за разрушенные украинские города и сёла, за страдания миллионов - ответственность несут также те западные лидеры, которые проголосовали против предоставления Украине ПДЧ (в 2008 году - Ред.)", - заявила она.

Ранее Тимошенко предложила заменить западный надзор за НАБУ и САП ассамблеей, набранной из Героев Украины.