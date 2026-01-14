Если подтвердится информация, что фигурантом дела НАБУ стала Юлия Тимошенко, то для бывшего премьера и лидера "Батькивщины" это будет далеко не первый уголовно-тюремный опыт.

Юлия Тимошенко, как известно уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО ещё при Кучме в 2001 году, вскоре после того, как она ушла в открытую оппозицию, по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она в тюрьме всего около 40 дней.

Второй раз ситуация для нее сложилась куда более серьёзная - в 2011 году, после прихода к власти Януковича, ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с "Газпромом" в 2009 году.

Она получила обвинительный приговор в 7 лет и провела в тюрьме два с половиной года - с августа 2011 по февраль 2014-го. Тогда ее освобождения требовала Европа, оппозиция проводила митинги в ее поддержку.

По нынешнему уголовному делу поддержки от Европы ей ждать вряд ли следует. Сейчас ей подозрение предъявляет не "злочинна влада" Януковича, а созданная и поддерживаемая Западом антикоррупционная вертикаль в лице НАБУ и САП, которую Тимошенко постоянно критиковала (см. прикрепленное ниже видео ее выступления во время голосования в июле 2025 года за закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов).

Статья, по которой она проходит (часть 4 ст. 369 УК Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Впрочем, ставить окончательно крест на Тимошенко как на политике наверное все ж таки пока не стоит.

Наверняка она будет отрицать свою вину, называя это местью со стороны НАБУ. На свободу выйдет под залог (если ее вообще будут брать под стражу). То есть, она по-прежнему будет управлять своей фракцией, а ее присутствие в информполе только увеличится - даже те, кто о ней успел забыть, сразу вспомнят.

Тем более, если верна уже озвученная фабула дела (пыталась перекупить депутатов, чтоб они перешли в ее фракцию и предлагала им деньги за голосование), то это в общественном сознании не будет восприниматься как столь же тяжкое преступление, как, например, обвинения ближайших друзей и соратников Зеленского (Миндича, Ермака и т.д.) в воровстве на энергетике и оборонке.

Ну а ирония судьбы во всей этой истории заключается в том, что если б Зеленский не участвовал в выборах, то, с вероятностью близкой к 100%, президентом на выборах в 2019 году стала бы Юлия Тимошенко. Это показывали в конце 2018 года все рейтинги. Но Коломойский (ныне сидит в тюрьме) решил поддержать выдвижение лидера "Квартала 95" и тот перетянул к себе голоса Тимошенко, которая, по итогу, не прошла во второй тур.

История не знает сослагательного наклонения. Но в политических кругах довольно распространено мнение, что если б Тимошенко стала президентом, то и нынешней войны бы могло не быть.

Впрочем, сейчас об этом уже рассуждать, конечно, бессмысленно. Все уже проголосовано.

Более актуальный вопрос - что послужило непосредственным поводом для начала действий НАБУ против Тимошенко?

Тут стоит обратить внимание, что "Батькившина" сыграла главную роль в том, что сегодня прошло очень важное для Банковой голосование за отставку Малюка с поста руководителя СБУ. При том, что, по данным "Страны" во фракции изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании.

Также стоит напомнить, что против отставки Малюка активно выступала так называемая "антизеленская коалиция" (в которой роль ударной силы играет НАБУ и САП), так как Малюк в ноябре отказался атаковать антикоррупционные органы после начала скандала с Миндичем, несмотря на приказ Банковой. И не стал вручать подозрение главе САП Клименко - подробнее о причинах отставки Малюка мы писали в материале Фактор Буданова. Почему Зеленский уволил Малюка, несмотря на протесты военных, и что это значит.

Так что не исключено, что выбор дня для вручения "пидозры" именно Тимошенко не случаен.

Если посмотреть на пофракционное голосование за отставку Малюка, то 11 голосов от Батькивщины действительно сыграли решающую роль, так как при 168 проголосовавших "слугах народа" даже за счет голосов депутатских групп, не удалось бы набрать большинство. Но помогла фракция Тимошенко и, по итогу, набралось 235 голосов.

Близкие к "коалиции" спикеры также напоминают в связи с уголовным делом против Тимошенко голосование против Малюка.

"Только сегодня была сформирована новая Коалиция, и вот такое", - написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, который ранее также акцентировал внимание на важной роли "Батькивщины" в голосовании за отставку Малюка.

Если действительно есть взаимосвязь между уголовным делом против Тимошенко и ее голосованием за отставку Малюка, то это это свидетельствует о двух моментах.