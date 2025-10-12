Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что конец войны "не за горами".

Об этом Тимошенко сообщила в эфире "Украинского Радио".

Политик отметила, что в Украине все надеются на скорое завершение войны и прилагают усилия для достижения этой цели.

"Я хочу выразить слова поддержки всем кто пострадал сегодня от очередных вражеских ударов. Держитесь, мои дорогие. Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", - сказала Тимошенко.

О какой именно информации, касающейся завершения войны в Украине, идет речь, она не уточнила.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, еще два года. По ее словам, война зашла в тупик, а Россия чувствует большую смелость, о чем свидетельствует недавнее вторжение российских дронов в Польшу.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что "война в Украине может продлиться ещё много месяцев".

Также прогноз относительно завершения войны в Украине приводил обозреватель газеты "Московский комсомолец".









