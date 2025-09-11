Война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, еще два года.

Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, которые приводит издание El Pais, война зашла в тупик, а Россия чувствует большую смелость – об этом свидетельствует "нападение" на Польшу.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши НАТО намерена усилить свой восточный фланг. Польша в свою очередь уже запросила у союзников дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками.

Между тем после инцидента с дронами Россия предложила Польше провести двусторонние переговоры.

Ранее минобороны РФ заявляло, что не планировало удары по Польше. В публикации ведомства перечислялись цели в Украине, по которым наносились удары.

О том, как изменят войну в Украине российские БпЛА в Польше, мы подробно писали в отдельном материале.

