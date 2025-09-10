Россия предлагает Польше провести двухсторонние переговоры по поводу залета на ее территорию дронов, который Москва называет непреднамеренным.

Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

"Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что не планировало удары по Польше.

В свою очередь Украина, Польша и Евросоюз назвали инцидент преднамеренными действиями России, агрессией и провокацией. Варшава вызвала российского посла, а также инициировала консультации в рамках НАТО.

Североатлантический альянс по требованию Польши применил статью 4 Договора о НАТО и начал консультации после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами.

Подробнее о том, что произошло в небе над Польшей и о последствиях этого мы писали в отдельном материале.