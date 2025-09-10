Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент в Польше в нарушением ее воздушного пространства российскими дронами.

Его заявление опубликовал сайт НАТО.

По словам Рютте, "полная оценка ситуации ещё проводится", но "независимо от того, было это сделано намеренно или нет, это абсолютно безрассудно и абсолютно опасно".

"Моим посланием Путину является следующее: прекратите войну в Украине, прекратите эскалацию конфликта, который он сейчас развязывает против ни в чём не повинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал генсек Альянса.

По его словам, он считает реакцию военных очень успешной.

"Мы всегда должны быть на шаг впереди, но я думаю, что ночь показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая, конечно, её воздушное пространство", - сказал Рютте.

Между тем по предварительной оценке полякам удалось сбить только три или четыре дрона из залетевших 19.

