Из-за инцидента с пересечением воздушного пространства Польши российскими дронами Варшава попросит НАТО применить четвертую статью Североатлантического договора, касающуюся консультаций с союзниками.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме.

"Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4", - сказал Туск.

В рамках консультаций, которые предусматривает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе, добавил Туск.

Премьер отметил, что решение "о применении статьи 4" было принято совместно с президентом Польши Каролем Навроцким.

Сам Навроцкий рассказал, что власти Польши обсудили применение статьи 4 Договора о НАТО.

"В ходе этого совещания [в Бюро национальной безопасности] мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора", - сказал Навроцкий на пресс-конференции.

В 4-й статье Устава НАТО говорится, что стороны должны проводить консультации друг с другом в случае, если по мнению какой-либо из них территориальная целостность, политическая независимость или безопасность стороны оказалась под угрозой.

Постпреды Польши при НАТО уже просили задействовать четвертую статью 24 февраля 2022 года, в связи с вторжением в Украину.

Между тем в НАТО сообщили, что заседание Альянса состоится сегодня. На нем обсудят, как реагировать на вторжение БпЛА, сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт.

Ранее мы приводили реакцию европейцев и американцев на инцидент в Польше.

Подоплёку этих событий мы разбирали в отдельном материале.