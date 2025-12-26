В столице Украины взорвался пассажирский автобус.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры с места происшествия.

Полиция начала расследование инцидента. По информации правоохранителей, транспортное средство стояло пустым на конечной остановке. Взрыв произошёл вскоре после того, как водитель начал движение.

Автобус получил значительные повреждения. Среди людей пострадавших нет.

Ранее водитель маршрутки бросил в коллегу боевую гранату на одной из улиц Киева.

Также стало известно, что в столице Украины от взрыва СВУ погиб служащий Нацгвардии.

Война в Украине продолжается 1402-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 26 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в четверг сообщалось о продолжении продвижения армии РФ на нескольких участках фронта, в частности, в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Большой резонанс вызвала новость о том, что россияне захватили командный пункт одного из батальонов 106-й бригады территориальной обороны на гуляйпольском направлении. Противнику досталось имущество ВСУ, включая средства связи и хранения информации.

