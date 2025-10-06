В Киеве будут судить мужчину, который во время конфликта с коллегой бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси. Инцидент произошёл на территории автопарка перевозчика в Дарницком районе столицы. К счастью, никто не пострадал, но автобус получил механические повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

По данным правоохранителей, около шести часов утра 59-летний водитель частной транспортной компании бросил гранату Ф-1 в сторону маршрутки, которая выезжала на линию. На место прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Фрагменты боеприпаса изъяли, мужчину задержали.

Выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В этот раз он объяснил свои действия желанием запугать коллегу, с которым находился в затяжном конфликте.

Следователи объявили ему подозрение по двум статьям: ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали о случае в городе Никополь Днепропетровской области, где мужчина бросил гранату в таксиста, с которым у него возник конфликт во время поездки. В результате взрыва водитель получил ранения, а автомобиль - повреждения.



Также в селе Морозовка, что в Киевской области, местный житель устроил теракт, установив гранату на дверях мусорного контейнера семьи, с которой у него была вражда. Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв, в результате чего женщина погибла, а мужчина получил ранения.