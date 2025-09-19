В селе под Киевом мужчина решил убить семью гранатой у мусорного контейнера. Погибла женщина, ранен мужчина
В селе Морозовка, что в Киевской области, местный житель устроил теракт. Погибла 56-летняя женщина и ранен еще один мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
По предварительной информации, полицейские разыскали террориста и задержали его.
Как выяснилось, мужчина раньше имел конфликт с потерпевшим и заранее подготовился к убийству. Он приобрел гранату и хранил у себя дома в Морозовке, а позже перенес ее и закрепил на дверях мусорного контейнера, который использует пострадавшая семья, о чем ему заранее было известно.
Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв. Женщина погибла, а мужчина получил ранения.
Ранее мы писали, что в столице Украины в одном из холодильников на рынке Виноградаря были обнаружены боеприпасы.
Летом же в Черкассах мужчина, которого ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и выдернул чеку.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.