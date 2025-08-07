В столице Украины в одном из холодильников на рынке Виноградаря были обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя снимок с места происшествия.

По имеющейся информации, улица перекрыта, полиция никого не подпускает.

Ранее во Львовскую больницу пришла посылка с противотанковыми минами после чего медперсонал и пациенты учреждения были эвакуированы.

Как мы также сообщали, в Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на территории торгового центра.

Война в Украине продолжается 1260-й день. Последние новости с ключевыми событиями 6 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около города Торецка и захватила посёлок Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском. Штурмовые группы противника также заходят в пгт Родинское, которое находится в северном тылу относительно Покровска и Мирнограда.

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