Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу. Второй и, будем надеяться, последний раз в истории ядерное оружие было применено через три дня, когда США сбросили еще одну бомбу на японский город Нагасаки.

К этому моменту Вторая мировая война в Европе уже завершилась: Германия капитулировала в мае 1945 года. Однако боевые действия на Тихоокеанском фронте продолжались. Япония, несмотря на тяжёлое положение, отказывалась капитулировать на условиях, выдвигаемых союзниками. Американское командование рассматривало возможное вторжение на Японские острова, но предсказывало огромные потери с обеих сторон. В этом контексте администрация президента Гарри Трумэна приняла решение использовать новое оружие - атомную бомбу - как средство ускорения капитуляции Японии.

Приказ о применении ядерного оружия отдал лично Трумэн. Он утверждал, что это решение должно спасти жизни американских солдат и быстро закончить войну.

Многие, особенно в Советском Союзе, сочли это демонстрацией силы в глобальном масштабе, направленной в первую очередь на будущего противника в "холодной войне" - СССР. Отметим, что уже через две недели после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Москва резко ускорила свой атомный проект. 20 августа Госкомитет обороны принял решение об организации Первого Главного управления работ по ядерной тематике.

Но вернемся к Хиросиме. Ее бомбардировку осуществил тяжёлый бомбардировщик B-29 "Энола Гей", пилотируемый полковником Полом Тиббетсом. Самолёт вылетел с тихоокеанской базы на острове Тиниан и достиг цели спустя несколько часов.

С высоты более 9 километров бомба "Малыш" (Little Boy) была сброшена на центр Хиросимы. Она взорвалась в воздухе на высоте около 600 метров над городом, создавая гигантскую огненную сферу, ударную волну и мощный поток радиации. Мгновенно погибло около 70 тысяч человек. Температура в эпицентре достигала нескольких тысяч градусов. Люди испарялись, дома разрушались, а город фактически исчез под облаком пыли, пепла и огня.

Пол Тиббетс позже вспоминал, что после сброса бомбы самолёт оттолкнула мощная взрывная волна. Он утверждал, что не испытывал сожаления, считая миссию необходимой. В то же время выжившие жители Хиросимы рассказывали о беспримерном ужасе: горящие тела, обожжённые дети, люди с отслаивающейся кожей, полное отсутствие помощи и хаос. Больницы были уничтожены, медицинской помощи почти не было.

Бомба "Малыш" была урановой. Её конструкция использовала принцип соединения двух масс урана-235 до достижения критической массы. Хотя её мощность составляла около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте (мощность современного оружия составляет уже сотни килотонн), разрушительный эффект был чудовищным, поскольку взрыв произошёл прямо над густонаселённым районом.

К концу 1945 года общее число погибших в Хиросиме достигло около 140 тысяч, учитывая умерших от ожогов, ран и лучевой болезни. В последующие годы многие выжившие страдали от рака, лейкемии, генетических нарушений и психических травм. Последствия облучения проявлялись у жертв десятилетиями. Некоторые из них до сих пор получают медицинскую помощь и статус "хибакуся" - выживших в атомной атаке.

США за эту атаку, а также за бомбардировку Нагасаки еще более мощной бомбой впоследствии никаких извинений не принесли. Американские власти придерживались позиции, по которой действия были оправданы военной необходимостью: поскорее закончить войну, минимизировав потери среди своих солдат. Эту точку зрения традиционно оспаривали в Советском Союзе, делая упор на то, что военной необходимости не было, так как к моменту бомбардировки Хиросимы американцы знали, что Красная Армия вот-вот вступит в войну, что предопределяло поражение Японии.

В 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Во время визита он не извинился, но выразил сочувствие жертвам и призвал к миру без ядерного оружия.

В 2023 году президент Джо Байден тоже возложил цветы в мемориальном парке Хиросимы, где ежегодно проводится церемония памяти жертв. Сегодня такая церемония прошла с участием премьера Японии Сигэру Исиба.

В мире также не наблюдается однозначного одобрения атомного удара США по Японии. В лучшем случае роль американцев пытаются дипломатично обходить. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш в своем сегодняшнем обращении к 80-летию бомбардировки не сказал, кто ее осуществил. Не упомянул Штаты в своей речи по этому поводу и японский премьер-министр.

В США же сохраняется неоднозначное отношение к этой теме. Хотя многие признают трагедию и скорбят по погибшим, также продолжает существовать убеждение, что атака была необходимым шагом к завершению войны.

Более того, тему Хиросимы недавно в совсем уже "одобрительном" ключе поднял Дональд Трамп, когда сравнил недавние удары США по Ирану с ядерной бомбардировкой Японии.

"Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но это по сути нечто подобное, что положило конец той войне. А это положило конец этой войне", - заявил президент США на недавнем саммите НАТО.

Интересно, что в таком же контексте тему Хиросимы иногда преподносят и российские "ястребы", которые призывают Кремль взять пример с американцев и применить против Украины ядерное оружие, закончив войну "одним ударом".

Но очевидно, что эти трактовки крайне опасны, так как могут открыть ящик Пандоры для всего человечества.

Как мы уже недавно анализировали, сейчас война в Украине - это единственный конфликт на планете, который может перерасти в столкновение ядерных держав с катастрофическими последствиями, многократно превосходящими то, что было в Хиросиме. И поэтому скорейшее окончание войны в Украине - единственный надежный предохранитель от угрозы ядерной катастрофы.