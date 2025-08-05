Президент США Дональд Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на территории Белого дома.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой, находясь на крыше Белого дома.

"Мы создаем ядерные ракеты", - так в шутку ответил президент США на вопрос журналистов о том, что он делает на крыше Белого дома.

На самом деле, по информации СМИ, Трамп осматривал территорию, на которой хотят построить бальный зал. Американский лидер прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери, который работает над инициированным Трампом проектом нового бального зала для резиденции главы США.

Ранее Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала. Белый дом объявил, что реализация инициативы должна начаться в сентябре и завершиться до окончания президентского срока Трампа. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.

Однако в США раскритиковали планы Трампа по строительству огромного бального зала в Белом доме стоимостью 200 миллионов долларов. Сам президент США заявил, что рассматривает бальный зал как способ приумножить свое наследие.

Ранее неоднозначную реакцию в США вызвало заявление Трампа о передислокации атомных подводных лодок.