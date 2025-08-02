Заявление президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подводных лодок вызвало неоднозначную реакцию в США.

Американский глава заявил об этом после слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с намёком на ядерную войну в случае введения американцами вторичных санкций против РФ.

Однозначно Трампа поддержал один из главных "ястребов" в Республиканской партии сенатор Линдси Грэм.

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переоцениваете свои возможности", - написал Грэм.

В то же время, Washington Post приводит цитату сенатора от Демпартии Криса Кунса, который недоумевает, зачем Трамп вообще сообщает о планах передислокации подводных лодок.

Также удивление выражает и экс-полковник морской пехоты Марк Канчиан.

"Пентагон обычно не раскрывает такие подробности, если только не стремится таким образом что-то сказать. Подводные лодки не способны перехватывать ракеты противника, они могут лишь обеспечить ответный удар", - говорит он.

Так же Washington Post приводит цитату и бывшего посла США в РФ Макфола:

"Если Трамп хочет привлечь внимание Медведева, ему следует дать Украине больше оружия. Двигать субмарины это неправильный подход".

Напомним, в ответ на заявления Медведева Трамп распорядился направить два американских атомных подводных ракетоносца ближе к российским границам.

Подробнее о том, что значат заявления Трампа о передислокации атомных подводных лодок и какие могут быть их последствия мы анализировали в отдельном материале.