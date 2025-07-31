Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозы президента США Дональда Трампа и его совет следить за своими словами. Российский политик намекнул на возможность ядерного удара по США.

Об этом он написал на странице в своем телеграм-канале.

"Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука", - написал зампред Совбеза.

Говоря о "мертвой руке", Медведев, вероятно, намекал на систему ядерного удара, который будет нанесен по США даже в случае поражения всех жизненно важных центров РФ.

Напомним, сегодня Трамп назвал Медведева "несостоявшимся бывшим президентом России", который "заходит на очень опасную территорию". Глава Белого дома призвал россиянина следить за своими словами.

Таким образом он ответил на слова Медведева о "шаге к войне" России с США из-за нового ультиматума Трампа, по которому тот отвел Москве 10 дней на завершение войны в Украине.