Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерения переместить ядерные подводные лодки после заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с намёком на ядерную войну в случае введения американцами вторичных санкций против РФ.

"Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы", – заявил Трамп журналистам возле Белого дома, передает Clash Report.

Также он ответил на вопрос о дальнейших отношениях с Москвой.

"Посмотрим, что произойдет. Мы проведем несколько встреч, и посмотрим, что произойдет", – сказал президент США.

В интервью телеканалу Newsmax Трамп заявил, что атомные подлодки США стали "ближе к России".

Свое решение он объяснил ядерными угрозами Медведева.

"Когда ты произносишь слово "ядерное", мои глаза загораются, и я говорю: "Надо быть осторожнее", потому что это - предельная угроза", - сказал Трамп.

По его словам, в ответ на заявления Медведева он распорядился направить два американских атомных подводных ракетоносца ближе к российским границам.

"Они теперь ближе к России", - подтвердил он.

Трамп также добавил, что хочет быть уверен, что "слова Медведева останутся лишь словами".

Напомним, после ультиматума Трампа, который отвел России 10 дней на окончание войны в Украине, Медведев оценил это заявление как "шаг к войне" между США и Россией, на что ему в Конгрессе ответили требованием сесть за стол переговоров.

После провокационных заявлений Медведева президент США распорядился разместить две американские атомные подводные лодки "в соответствующих районах".

Подробнее о том, что означают заявления Трампа по поводу ядерных подлодок, мы писали в отдельном материале.