Президент США Дональд Трамп распорядился разместить две американские атомные подводные лодки "в соответствующих районах" в ответ на посты в Телеграме председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

"В связи с провокационными заявлениями Медведева, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", – написал президент США.

После заявления Трампа о подлодках индекс Мосбиржи резко ушел вниз.

Напомним, после ультиматума Трампа, который отвел России 10 дней на окончание войны в Украине, Медведев оценил это заявление как "шаг к войне" между Америкой и Россией.

В ответ американский президент назвал Медведева "несостоявшимся бывшим президентом России", который "заходит на очень опасную территорию". Глава Белого дома призвал российского политика следить за своими словами.

После этого Медведев намекнул на возможность ядерного удара по США.