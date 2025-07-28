ВВС США доставили в Великобританию тактическое ядерное оружие, авиабомбы B61-12, на самолете с включенными транспондерами. Это было сделано специально, чтобы дать сигнал России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на открытые источники.

16 июля военно-транспортный самолет Boeing C-17 ВВС США перелетел с американской авиабазы Киртланд (штат Нью-Мексико), где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, на базу Лейкенхит в графстве Саффолк, что на востоке Англии.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен полагает, что на этом борту США вернули ядерное оружие в Великобританию. А старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберке считает, что решение не отключать транспондеры свидетельствует о том, что Вашингтон показал Москве: он не сокращает свое ядерное присутствие в Европе.

На базе Лейкенхит ядерное оружие хранилось с 1949 года, но 17 лет назад его оттуда вывезли. То есть, как мы писали, США размещают тактические термоядерные авиабомбы в Великобритании впервые с 2008 года.

До переброски всё ядерное оружие Лондона было размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Возвращение авиабомб B61-12 в Англию является "серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании", пишет пресса.

Между тем Россия расширяет мощности производства тяжёлых бомбардировщиков.