Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне соглашение о сотрудничестве стран. Кроме прочего оно включает обязательства по оказанию взаимной помощи в случае военного нападения.

Об этом сообщает BBC.

В рамках договора стороны планируют вместе разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше 2 тысяч километров. В соглашении также затронуты вопросы нелегальной миграции, развития торговли и инфраструктуры. Ожидается, что Германия возьмет на себя обязательство вывести за рамки закона содействие нелегальной миграции в Великобританию, причем изменения в законодательстве должны быть приняты до конца года. Кроме того, договор обеспечит безвизовый режим между странами для школьных групп.

"Договор знаменует не только уже достигнутый прогресс, но и нашу общую историю. Это фундамент, который дает возможность двигаться дальше, решая общие проблемы и инвестируя в общие преимущества", - сказал Стармер.

По данным СМИ, основная причина, побудившая страны к стратегическому сотрудничеству, - это Россия. Однако пресса пишет, что еще одной причиной могли быть опасения относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при Дональде Трампе.

Ядерное оружие в документе не упоминается, но Британия наряду с Францией является одной из двух западноевропейских ядерных держав. Германия же не обладает собственными ядерными боеголовками, но пользуется защитным зонтиком, установленным США над континентом.

Ранее западные СМИ сообщали о подготовке Великобритании и Германии к подписанию этого договора.

Также они писали, что НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет и может развалиться.