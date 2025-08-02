Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести санкции против РФ, если не будет согласия на перемирие в Украине.

Об этом он заявил во время интервью с журналистами телеканала Newsmax.

При этом Трамп признал, что Россия может обойти введенные ограничения.

"Мы введём санкции, а он (Владимир Путин - Ред.), довольно хорош в обращении с санкциями. Он умеет их обходить", - сказал американский глава.

"Он (Путин - Ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом плане моё мнение не изменилось. Но я удивлён. У нас было много хороших разговоров, где мы могли всё закончить, - и вдруг снова начинают лететь бомбы", - добавил Трамп.

По его мнению, Путин стремится установить контроль над всей территорией Украины, однако "сделать это ему будет тяжело".

Ранее Трамп также прокомментировал намерения переместить ядерные подводные лодки после заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с намёком на ядерную войну в случае введения американцами вторичных санкций против РФ.

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