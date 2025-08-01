Байден уверен, что Америку при Трампе ждут темные времена
Бывший президент США Джо Байден заявил, что при новой администрации Дональда Трампа страну ждут темные времена в связи с угрозой верховенству права и подрывом гражданских свобод.
Об этом демократ сказал, выступая на съезде Национальной ассоциации юристов в Чикаго. Его слова приводит CNN.
"Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена", - сказал экс-президент.
Байден прямо не упомянул Трампа, однако его слова были явно адресованы именно действующему главе Белого дома.
Байден отметил, что Соединенные Штаты ведут "экзистенциальную борьбу", сопоставимую по масштабу с событиями 1960-х годов.
"Многие из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам. С тех времен у нас не было такой экзистенциальной борьбы - борьбы за то, кем мы являемся как нация, за права угнетенных групп, которые подвергаются сейчас резким нападкам", - подчеркнул он.
Вдобавок Байден обвинил конгресс в бездействии и заявил, что новая администрация США пытается "стереть историю" и отменить достигнутый им и его предшественниками прогресс.
"Похоже, [действующая власть] делает все возможное, чтобы разрушить Конституцию", - резюмировал политик.
Напомним, Трамп последовательно сворачивает политику разнообразия, насажденную демократами. Так, он запретил операции по смене пола гражданам младше 19 лет.
Также он уволил вице-адмирала Военно-морских сил США Шошану Чатфилд, позитивно относившуюся к политике разнообразия.