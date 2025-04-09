Президент США Дональд Трамп уволил вице-адмирала Военно-морских сил США Шошану Чатфилд.

Об этом сообщает газета Politico.

Представитель США в военном комитете НАТО была освобождена от своих обязанностей, по словам двух официальных лиц НАТО и дипломата из страны НАТО.

Причину источники не назвали, но Чатфилд критиковалась консервативными медиа США за позитивное отношение к "политике разнообразия".

"Я хочу, чтобы члены моей команды относились с уважением к различиям, к разнообразию, к диалогу, в результате которого рождаются идеи и сотрудничество", – заявляла она ранее.

Недавно западные издания сообщали, что Трамп уволил главу Агентства национальной безопасности страны Тимоти Хо, его заместительницу Венди Нобл, директора по разведке национальной безопасности Брайана Уолша, старшего директора по вопросам законодательства Томаса Будри и старшего директора по технологиям и нацбезопасности Дэвида Фейта после жалобы на них правой активистки.

Напомним, что в конце января Трамп постановил свернуть программы разнообразия и равенства в вооруженных силах США и запретил служить в них трансгендерам.