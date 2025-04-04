После жалобы активистки Трамп уволил руководство Агентства нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства национальной безопасности страны Тимоти Хо, его заместительницу Венди Нобл, директора по разведке национальной безопасности Брайана Уолша, старшего директора по вопросам законодательства Томаса Будри и старшего директора по технологиям и нацбезопасности Дэвида Фейта после жалобы на них правой активистки.
Об этом сообщают CBS и CNN со ссылкой на источники.
По данным прессы, активистка Лора Лумер представила Трампу расследование против сотрудников АНБ и СНБ, которых она считает неоконсерваторами (течение в американской политики, преобладающее во времена президентства Джорджа Буша-младшего, которое подразумевало экспансионизм США, в том числе и военной силой) или недостаточно лояльными президенту.
При этом Трамп отрицает, что увольнения связаны с этой встречей.
"Мы всегда будем увольнять людей, которые нам не нравятся, или тех, кто не может выполнять свою работу, или может быть лоялен кому-то другому", — заявил президент.
Лумер также предложила Трампу уволить первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Алекса Уонга, заместителя советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, который и сам попал в скандал из-за утечки чата Signal. Но тот пока остается в должности: окончательное решение на его счет еще не принято.
Подробно о скандале с Signal и о роли в нем Вонга мы писали в отдельном материале.