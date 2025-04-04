Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства национальной безопасности страны Тимоти Хо, его заместительницу Венди Нобл, директора по разведке национальной безопасности Брайана Уолша, старшего директора по вопросам законодательства Томаса Будри и старшего директора по технологиям и нацбезопасности Дэвида Фейта после жалобы на них правой активистки.

Об этом сообщают CBS и CNN со ссылкой на источники.

По данным прессы, активистка Лора Лумер представила Трампу расследование против сотрудников АНБ и СНБ, которых она считает неоконсерваторами (течение в американской политики, преобладающее во времена президентства Джорджа Буша-младшего, которое подразумевало экспансионизм США, в том числе и военной силой) или недостаточно лояльными президенту.

При этом Трамп отрицает, что увольнения связаны с этой встречей.

"Мы всегда будем увольнять людей, которые нам не нравятся, или тех, кто не может выполнять свою работу, или может быть лоялен кому-то другому", — заявил президент.

Лумер также предложила Трампу уволить первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Алекса Уонга, заместителя советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, который и сам попал в скандал из-за утечки чата Signal. Но тот пока остается в должности: окончательное решение на его счет еще не принято.

Подробно о скандале с Signal и о роли в нем Вонга мы писали в отдельном материале.