Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить, "возможно, навсегда", федеральное финансирование Калифорнии, обвинив губернатора штата Гэвина Ньюсома в нарушении указа, запрещающего мужчинам-трансгендерам участвовать в женском спорте.

Соответствующая публикация появилась на странице американского президента в его соцсети Truth Social.

"На этой неделе мужчина-спортсмен, совершивший переход, на крупном мероприятии выиграл "все" и теперь имеет право участвовать в "финале штата" на следующих выходных. Как мужчина, он был ниже среднего участника. Как женщина, этот человек, совершивший переход, практически непобедим… Настоящим сообщаем, что крупномасштабное федеральное финансирование будет приостановлено, возможно, навсегда, если не будет соблюдаться указ президента по этому вопросу", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Как считают журналисты The Daily Mail, речь идет о Эй Би Эрнандесе - биологическом мужчине, который выступает в соревнованиях в прыжках в длину и тройном прыжке среди женщин.

При этом Трамп потребовал запретить участие конкретного спортсмена в финале штата и напомнил, что школы, допускающие таких участников, могут лишиться финансирования.

Напомним, Дональд Трамп подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия".

Соответствующие указы под названиями "Приоритет военного совершенства и готовности" и "Восстановление боевой мощи Америки" появились на сайте Белого дома.

После этого в СМИ появилась информация, что в штате Айова произошёл митинг против законопроект отмены защиты трансгендеров.

Документ исключает гендерную идентичность как защищаемый класс из закона штата о гражданских правах, даёт четкое определение женской и мужской идентификации, а гендер приравнивает к полу.