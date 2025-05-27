У Соединенных Штатов есть мирный план из 22-х пунктов, который не нравится ни Украине, ни России.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана", - сказал Келлог.

Напомним, это был уже второй план, который был разработан Штатами. Первый отверг президент Украины Владимир Зеленский. Второй (из 22 пунктов, о котором говорит Келлог) был доработан при участии Украины и его отказались рассматривать в Москве.

Сейчас Украина и Россия разрабатывают свои версии меморандума об условиях завершения войны. Келлог сегодня заявил, что Киев свой вариант уже прислал.

В МИД РФ заявляли, что Россия готова передать Украине проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными.