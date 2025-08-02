В американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association - ACA) раскритиковали президента США Дональда Трампа и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева за обмен ядерными угрозами.

Соответствующее заявление появилось в пресс-службе ведомства.

"Ни один лидер или его заместитель не должен угрожать ядерным ударом - тем более делать это с помощью эмоциональных, инфантильных публикаций в социальных сетях. В последнее время мировые лидеры, включая страны "Группы семи", осудили риторику ядерных угроз как "безответственную" и опасную", - заявили в организации, базирующейся в Вашингтоне.

При этом отмечается, что Трамп намерен вести переговоры о предотвращении ядерной конфронтации.

"Если Дональд Трамп действительно обеспокоен российским ядерным оружием, он должен начать серьёзные переговоры с российской стороной с целью сохранить ограничения на огромные арсеналы США и России, а также договориться о конкретных мерах по предотвращению ядерной конфронтации и сокращению ядерных запасов", - добавили эксперты по ядерной безопасности.

Напомним, после угроз Трампа ввести против России вторичные санкции, Медведев заявил, что это шаг к войне между США и РФ и намекнул на ядерный сценарий. Трамп в ответ заявил, что направит "ближе к России" две ядерные подлодки.

Детальнее эту ситуацию мы анализировали в отдельном материале.