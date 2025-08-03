В США раскритиковали планы президента Дональда Трампа по строительству огромного бального зала в Белом доме стоимостью 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает газета The Hill.

Строительство бального зала, расходы на который, должны быть покрыты Трампом и другими спонсорами, начнется в сентябре.

Сам Трамп заявил, что рассматривает бальный зал как способ приумножить свое наследие.

"Я всегда говорил, что собираюсь что-то сделать с бальным залом, потому что он им (будущим поколениям - Ред.) нужен. Так что мы его оставим, это будет великолепный проект, который станет наследием. И, я думаю, он будет особенным", - заявил президент США во время общения с журналистами.

Зал для мероприятий будет построен рядом с Белым домом, там, где расположено восточное крыло. Завершить строительство собираются до конца срока полномочий Трампа в январе 2029 года.

Однако демократы и постоянные критики Трампа резко выступили против его планов.

"Вот в чём суть DOGE, ребята. Мы сокращаем ваши расходы и отдаём их не тем, кто в них нуждается, а тем, кто всем заправляет, и Дональд Трамп - во главе списка", - заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Другие же предположили, что Трамп и его Белый дом намеренно отвлекают внимание от дела Эпштейна.

"Надо отдать должное MAGA: около недели они действительно убеждали всех, что им небезразличны дети и "Досье Эпштейна", - написал журналист и эксперт Сет Абрамсон.

При этом в Белом доме опровергают эти замечания.

Ранее американские демократы воспользовались малоизвестным законом, чтобы принудить администрацию США раскрыть содержание документов по делу о секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

Также сторонники Трампа высказывали недовольство тем, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна.