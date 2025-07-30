Американские демократы воспользовались малоизвестным законом, чтобы принудить администрацию США раскрыть содержание документов по делу о секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет газета The New York Times, в распоряжении которой оказалось письмо сенаторов.

Лидер демократов в Cенате Чак Шумер и семь членов его партии, состоящих в комитете по национальной безопасности и государственному управлению, направили письмо в Министерство юстиции и ФБР с требованием предоставить документы по делу Эпштейна до 15 августа.

Они собираются получить данные согласно закону, известному в Cенате как "правило пяти": государственные ведомства обязаны предоставлять запрашиваемую информацию, если этого требуют минимум пять членов данного комитета (главного надзорного органа палаты).

Норма была принята в 1928 году, применяется редко и имеет сомнительную эффективность, отмечает газета.

Напомним, Трамп сообщил, что поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все материалы большого жюри по делу Джеффри Эпштейна, если это одобрит суд.

Перед этим мы писали, что сторонники Трампа высказывали недовольство тем, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна.