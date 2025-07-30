Президент США Дональд Трамп объяснил, почему около 20 лет назад поссорился с финансистом Джеффри Эпштейном. Как объяснил глава Белого дома, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде Мар-а-Лаго.

Об этом пишет ВВС.

"Он украл людей, которые работали на меня. Он забирал людей, я говорю ему: "Больше так не делай", ведь они работали на меня... более того, он забрал и других. После этого для меня он перестал существовать", - рассказал президент США журналистам по пути из Шотландии.

На уточняющий вопрос, были ли эти люди молодыми девушками, Трамп ответил утвердительно и сообщил, что они работали в его спа.

Одной из девушек, как добавил Трамп, была 16-летняя Вирджинии Джуффре. Позже она вспоминала, что когда работала в спа, ее подрядила делать массаж Эпштейну его подельница Гислейн Максвелл. В 2019 году Вирджиния обвинила британского принца Эндрю и Эпштейна в сексуальных домогательствах, что оба отрицали. В начале этого года Джуффре покончила с собой в Австралии.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что Трамп выгнал Эпштейна из клуба Mar-a-Lago "за то, что он вёл себя как мерзавец".