"Странные" публичные выступления президента США Дональда Трампа "ставят под сомнение его умственные способности".

Об этом заявляет журналист Адам Гэббатт на страницах The Guardian.

Он сравнивает поведение Трампа с его предшественником Джо Байдена.

"Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях. Президент постоянно отклоняется от темы, в том числе на заседании кабинета министров в этом месяце, где он 15 минут говорил о декорировании, и, похоже, не помнит простые факты о своём правительстве и своей жизни", - пишет журналист.

В пример он приводит то, как в этом месяце президент ошибочно утверждал, что его дядя был учителем террориста по прозвищу Унабомбер, во время недавней поездки в Британию "без всякой на то причины" высказывал недовольство ветряными мельницами, на недавнем заседании кабинета 13 минут рассказывал, как он украсил зал заседаний, не упомянул вклад союзников в гуманитарную помощь Газе, 40 минут покачивался под музыку на сцене, да и в целом в своих речах постоянно переходит от одной темы к другой.

Гэббатт приводит мнение преподавателя психологии и психиатрии, что резкие перемены в речи Трампа показывают, что он "не контролирует себя и не имеет связного повествования".

При этом отмечается, что Трамп не проходил медицинских проверок и уклонялся от вопросов о своих умственных способностях, называя себя "стабильным гением".

Белый дом решительно отвергает вопрос психического здоровья президента США, однако демократы все же начали более агрессивно подвергать сомнению пригодность президента.

Ранее мы писали, что в США раскритиковали планы Трампа по строительству огромного бального зала в Белом доме стоимостью 200 миллионов долларов.