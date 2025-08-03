Заявления Трампа о подводных лодках и о готовности США к ядерной войне с РФ вызвали большой резонанс и активизировали разговоры о приближении Третьей мировой.

Однако, в экспертной среде можно встретить и ровно противоположные прогнозы. О том, что эти заявления являются прологом к скорому завершению войны в Украине и к давно ожидаемой "большой сделке" между США и Россией.

Логика этих прогнозов такая: невозможно представить, что Трамп готов к ядерной войне на взаимное уничтожение с Россией из-за Украины. Поэтому, если он делает заявления о готовности к такой войне, то только для того, чтоб затем достичь договоренности с Путиным и торжественно объявить, что он "предотвратил ядерный апокалипсис и спас человечество". А значит, по этой логике, "сделка близка".

При всей привлекательности такой теории, к ней все те же вопросы, что и к любым другим прогнозам о скорой "сделке" по прекращению войны в Украине: на каких условиях и на какой основе она может быть заключена?

Мы уже писали, что, теоретически, может быть несколько ситуаций, при которых это станет возможным.

Первая - Путин откажется от своих условий и согласится на прекращение огня по линии фронта, согласившись ограничится тем, что получит за это некие большие бонусы от США.

Вторая - Китай и другие страны незападного мира окажут синхронное с Трампом давление на Москву с целью побудить ее прекратить боевые действия, так как не хотят из-за РФ вступать в торговую войну с США после обещанного Трампом введения 100% пошлин на покупателей российский нефти и газа.

Третье - Трамп жесткими методами принуждает Киев пойти на выполнение российских условий перемирия (или хотя бы выполнить ключевые из них).

Четвертое - резкое изменение ситуации на фронте и/или внутри Украины либо России, которая побудит одну из воюющих сторон скорректировать свое отношение к условиям завершения войны.

Пятое - комбинация в том или ином сочетании всех описанных выше условий (давление США и Китая на РФ, давление США на Украину, бонусы от Трампа для Путина, влияние изменений ситуации на фронте, а также внутренние политические и социально-экономические процессы), чтоб прийти к большому компромиссу о завершении войны.

На данный момент, однако, ни один из этих сценариев не выглядит сильно реалистичным. При этом, есть немало признаков того, что дело идет не к компромиссам, а совсем в другом направлении - к эскалации противостояния.

Но ситуация находится в развитии. Посмотрим, чем завершится визит Уиткоффа в Москву, а также что произойдет после 8 августа, когда истечет 10-дневный ультиматум Трампа.