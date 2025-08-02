В Киеве в гей-клубе устроили вечеринку в День траура после ракетного удара РФ 31 июля. Полиция штурмовала клуб и открыла уголовное дело.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура", - говорится в заявлении.

Поскольку двери в ответ на требование полиции не открывали, их пришлось выбивать. В результате удалось задержать более 30 человек.

Паблики пишут, что в клубе проходила гей-вечеринка (полиция на этом внимания на заостряла).

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство", также выписаны админпротоколы.

Местные паблики сообщают, что 13 задержанных участников доставили в ТЦК.

Напомним, прошлым летом киевские работники ТЦК приехали к месту ЛГБТ-вечеринки, которую планировали провести в киевском арт-центре Closer.

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