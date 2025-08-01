Число погибших в результате вчерашней атаки РФ по Киеву возросло до 31 человека, среди них пятеро детей
В Киеве до 31 выросло количество жертв после удара России в ночь на 31 июля, среди них пятеро детей. Все поисково-спасательные работы завершены.
Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.
"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он.
Ранены 159 человек, 16 из них – дети.
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки.
В столице сегодня объявлен траур, развлекательные мероприятия отменены.
Напомним, вчера ночью российская армия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву. В Святошинском районе столицы обрушился подъезд жилого дома.
Ранее мы писали, что во время обстрела девушка, которую зовут Вероника, упала с девятого этажа, но выжила. Она предполагает, что спаслась благодаря кровати, вместе с которой упала.
Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.