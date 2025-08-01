В Киеве до 31 выросло количество жертв после удара России в ночь на 31 июля, среди них пятеро детей. Все поисково-спасательные работы завершены.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

Ранены 159 человек, 16 из них – дети.

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки.

В столице сегодня объявлен траур, развлекательные мероприятия отменены.

Напомним, вчера ночью российская армия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву. В Святошинском районе столицы обрушился подъезд жилого дома.

Ранее мы писали, что во время обстрела девушка, которую зовут Вероника, упала с девятого этажа, но выжила. Она предполагает, что спаслась благодаря кровати, вместе с которой упала.

Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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