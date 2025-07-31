В Киеве во время обстрела девушка, которую зовут Вероника, упала с девятого этажа, но выжила. Она предполагает, что спаслась благодаря кровати, вместе с которой упала.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

По словам Вероники, вследствие падения с большой высоты у нее сломана нога и выбит один зуб.

"С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв — и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая", — поделилась пережитым девушка с журналистом.

При этом Вероника все еще не знает, что с ее родителями.

Напомним, сегодня ночью российская армия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву. В частности, в Святошинском районе столицы обрушился подъезд жилого дома, там и в других местах прилетов есть погибшие и пострадавшие.

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